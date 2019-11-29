У Фінляндії міністр пішла у відставку у зв’язку зі страйком поштової служби

Прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне повідомив, що міністр з питань управління держкомпаніями Сірпа Паатеро подала у відставку після завершення страйку поштової служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Helsingin Sanomat.

Прем’єр повідомив, що Паатеро наразі пішла на лікарняний, який триватиме до 13 грудня.

Відставка Паатеро пов'язана з проблемами довкола колективного договору фінської поштової служби. Міністр, за словами прем'єра, не виконувала інструкції про те, як потрібно вирішувати питання управління держкомпаніями.

За його словами Паатеро, не змогла належним чином протистояти намірам керівництва фінської пошти перевести працівників на колективний договір з гіршими умовами праці.

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Прем'єр також заявив, що поштова служба надала власнику, тобто державі, оманливу інформацію про колективний договір, що може призвести до дій щодо її правління.

Раніше голови опозиційних партій Юссі Халла-ахо і Петтері Орпо заявили, що шоковані інформацією, яку сьогодні оприлюднила Пошта. Халла-ахо зажадав відставки прем'єра, а Орпо вважає, що прем'єр спробував ввести парламент в оману і не заслуговує довіри.

Страйк поштових працівників Фінляндії, який тривав більше двох тижнів, закінчився 27 листопада після того, як було досягнуто домовленості про оплату праці.

Претензії поштовиків стосувалися в першу чергу колективного трудового договору 700 сортувальників посилок. Раніше їх перевели під дію більш дешевого колдоговору, укладеного між Індустріальним профспілкою та Асоціацією роботодавців медіа, проте Профспілка працівників пошти та логістичної сфери PAU наполягала на тому, що сортувальники повинні бути повернуті під дію попереднього договору PAU.