В Финляндии министр ушла в отставку в связи с забастовкой почтовой службы

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне сообщил, что министр по управлению госкомпаниями Сирпа Паатеро подала в отставку после завершения забастовки почтовой службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Премьер сообщил, что Паатеро пока ушла на больничный, который продлится до 13 декабря.

Отставка Паатеро связана с проблемами вокруг коллективного договора финской почтовой службы. Министр, по словам премьера, не выполняла инструкции о том, как нужно решать вопросы управления госкомпаниями.

По его словам Паатеро, не смогла должным образом противостоять намерениям руководства финской почты перевести работников на коллективный договор с худшими условиями труда.

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Премьер также заявил, что почтовая служба предоставила владельцу, то есть государству, обманчивую информацию о коллективном договоре, что может привести к действиям по ее правления.

Ранее главы оппозиционных партий Юсси Халла-ахо и Паатеро ОРПО заявили, что шокированы информацией, которую сегодня обнародовала почта. Халла-ахо потребовал отставки премьера, а ОРПО считает, что премьер попытался ввести парламент в заблуждение и не заслуживает доверия.

Забастовка почтовых работников Финляндии, который длился более двух недель, закончился 27 ноября после того, как была достигнута договоренность об оплате труда.

Претензии почтовиков касались в первую очередь коллективного трудового договора 700 сортировщиков посылок. Ранее их перевели под действие более дешевого колдоговора, заключенного между Индустриальным профсоюзом и Ассоциацией работодателей медиа, однако Профсоюз работников почты и логистической сферы PAU настаивала на том, что сортировщики должны быть возвращены под действие предыдущего договора PAU.