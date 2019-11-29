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В результаті стрілянини в Лондоні поранені 5 людей – ЗМІ

П'ятниця, 29 листопада 2019, 17:36

В результаті інциденту поблизу Лондонського мосту, що супроводжувався пострілами, поранені 5 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Персонал станції Monument стверджує, що під час інциденту поранення отримали 5 людей", - йдеться у повідомленні.

Медична служба Лондона поки не підтверджувала ці дані, однак повідомила, що йдеться про "великий інцидент".

Як повідомлялося, у п’ятницю в другій половині дня Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста, перекрила поліція. 

Правоохоронці повідомили, що їх викликали через ножовий напад в районі Лондонського мосту. Одного чоловіка затримали.

Станцію метро в районі місця події закрили, магазини і офіси поряд евакуюють.

Як відомо, менше ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.

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