В результаті стрілянини в Лондоні поранені 5 людей – ЗМІ
В результаті інциденту поблизу Лондонського мосту, що супроводжувався пострілами, поранені 5 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
"Персонал станції Monument стверджує, що під час інциденту поранення отримали 5 людей", - йдеться у повідомленні.
Медична служба Лондона поки не підтверджувала ці дані, однак повідомила, що йдеться про "великий інцидент".
Як повідомлялося, у п’ятницю в другій половині дня Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста, перекрила поліція.
Правоохоронці повідомили, що їх викликали через ножовий напад в районі Лондонського мосту. Одного чоловіка затримали.
Станцію метро в районі місця події закрили, магазини і офіси поряд евакуюють.
Як відомо, менше ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.