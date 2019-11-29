В результате стрельбы в Лондоне ранены 5 человек – СМИ

В результате инцидента вблизи Лондонского моста, сопровождавшегося выстрелами, ранены 5 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Персонал станции Monument утверждает, что во время инцидента ранения получили 5 человек", - говорится в сообщении.

Медицинская служба Лондона пока не подтверждала эти данные, однако сообщила, что речь идет о "крупном инциденте".

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.

Правоохранители сообщили, что их вызвали через ножевой нападение в районе Лондонского моста. Одного мужчину задержали.

Станцию метро в районе места происшествия закрыли, магазины и офисы рядом эвакуируют.

Как известно, меньше чем через неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.