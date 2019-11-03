Тысячи сторонников независимости Шотландии вышли на демонстрацию в Глазго

Тысячи сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Глазго, что выслушать призыв первого министра Шотландии Николы Стерджен "отдать будущее Шотландии в руки Шотландии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Первый министр сказала на большом митинге в Глазго, что наступит время вырваться из "хаоса Вестминстера" во втором опросе о независимости в следующем году.

В выступлении лидер SNP сосредоточила на выборах в Британии 12 декабря.

Она дала понять, что хочет провести опрос о независимости в следующем году и сказала, что всеобщие выборы будут "перекрестным моментом" для Шотландии.

"Шотландии пора самой выбирать свое будущее. Настало время для Шотландии стать независимой страной", - сказала Стерджен.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что новый шотландский референдум о независимости не является "желаемым или необходимым".

Консерваторы и либерал-демократы также выступают против нового голосования.

Никола Стерджен была одной из многих политиков SNP и сторонников независимости, которые выступали на митинге #indyref2020 в Глазго.

Это был первый раз, когда она выступала на митинге независимости с 2014 года.

Это событие вызвало встречную демонстрацию десятков сторонников единства Британии, которые размахивали флагами и дули в свистки, когда собрались сторонники независимости Шотландии.