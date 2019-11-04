Авіаудар Нідерландів убив десятки цивільних та бойовиків ІДІЛ у 2015 році

Внаслідок авіаудару бомбардувальника Нідерландів проти фабрики "Ісламської держави" з виробництва бомб на півночі Іраку в 2015 році загинули близько 70 осіб, в тому числі цивільні та бойовики ІДІЛ.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у понеділок в листі до парламенту заявило Міністерство оборони Нідерландів.

Уряд Нідерландів раніше не надавав детальної оцінки кількості загиблих у Хавіджі неподалік міста Кіркук.

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Сьогодні ж міністр оборони Анна Бейлевельд-Схаутен заявила у листі, що бомба, скинута нідерландським винищувачем F-16, "призвела до загибелі близько 70 осіб, в тому числі бойовиків ІДІЛ і цивільних осіб".

Нідерландський винищувач брав участь в контртерористичних операціях під проводом США в ніч на 2 червня.

У листі йдеться, що точна кількість загиблих цивільних досі не відома. Проте кількість жертв є більшою, ніж передбачалося під час нічних авіаударів. Причиною цьому стала серія вибухів від вибухових речовин, що зберігалися в будівлі, йдеться у листі.

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Об'єкт бойовиків розташовувався на промисловому майданчику, і "розвіддані, доступні Нідерландам, не передбачали загибель мирних жителів, оскільки в районі поблизу цілі не було цивільних осіб", сказано в листі.

"Після рейду стався ряд вторинних і більших вибухів, яких не можна було очікувати з огляду на попередні удари по схожих цілях. Це викликало руйнування великої кількості інших будівель", - сказано в повідомленні.

За даними міністерства, нідерландські F-16 здійснили близько 2100 рейдів над Іраком в рамках коаліції проти ІДІЛ в період з жовтня 2014 по 2018 рік.