Авиаудар Нидерландов убил десятки гражданских и боевиков ИГИЛ в 2015 году

В результате авиаудара бомбардировщика Нидерландов по фабрике "Исламского государства" по производству бомб на севере Ирака в 2015 году погибли около 70 человек, в том числе гражданские лица и боевики ИГИЛ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в понедельник в письме парламенту заявило Министерство обороны Нидерландов.

Правительство Нидерландов ранее не давало детальной оценки количества погибших в Хавидже недалеко от города Киркук.

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Сегодня же министр обороны Анна Бейлевельд-Схаутен заявила в письме, что бомба, сброшенная нидерландским истребителем F-16 "привела к гибели около 70 человек, в том числе боевиков ИГИЛ и гражданских лиц".

Нидерландский истребитель участвовал в контртеррористических операциях под руководством США в ночь на 2 июня.

В письме говорится, что точное количество погибших гражданских сих пор неизвестно. Однако количество жертв больше, чем предполагалось во время ночных авиаударов. Причиной этому стала серия взрывов от взрывчатых веществ, хранившихся в здании, говорится в письме.

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Объект боевиков располагался на промышленной площадке, и "разведданные, доступные Нидерландам, не предусматривали гибель мирных жителей, поскольку в районе вблизи цели не было гражданских лиц", говорится в письме.

"После рейда произошел ряд вторичных и более сильных взрывов, которых нельзя было ожидать, учитывая предыдущие удары по схожим целям. Это вызвало разрушения большого количества других зданий", - говорится в сообщении.

По данным министерства, нидерландские F-16 совершили около 2100 рейдов над Ираком в рамках коалиции против ИГИЛ в период с октября 2014 по 2018 год.