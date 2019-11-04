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США вважають рішення ЄС щодо Балкан історичною помилкою

Понеділок, 4 листопада 2019, 16:04

Представник США з питань Західних Балкан в понеділок назвав рішення Європейського союзу не починати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією "історичною помилкою", яка посилає поганий сигнал регіону.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР, про це він сказав після переговорів у Белграді з президентом Сербії Александаром Вучичем.

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Палмер зазначив, що США зроблять все можливе, аби переконати ЄС скасувати своє рішення до запланованої зустрічі лідерів у травні в Хорватії.

"Америка хоче, щоб Західні Балкани мали європейську перспективу", - сказав Палмер після переговорів з Вучичем.

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився приймати будь-які нові країни в ЄС, поки процедури розширення блоку не будуть реформовані. Водночас Нідерланди виступають проти кандидатури Албанії.

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"Ми вважаємо, що це історична помилка. Це поганий меседж для всього регіону", - сказав Палмер.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що після відмови ЄС відкривати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією регіон більше не може покладатися тільки на своїх західних сусідів.

Високопосадовці ЄС в Брюсселі теж назвали рішення лідерів країн не починати переговори зі Скоп’є та Тираною історичною помилкою.

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США Північна Македонія Албанія
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