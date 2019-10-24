Європарламент: рішення ЄС відмовити Албанії та Північній Македонії - стратегічна помилка

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в який висловив глибоке розчарування у зв'язку з тим, що на саміті ЄС 17-18 жовтня не було прийняте рішення про відкриття переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄП.

"Європарламентарі висловлюють жаль через прохання Франції, Данії та Нідерландів заблокувати рішення і заявляють, що Албанія та Північна Македонія доклали чималих зусиль за останні кілька років та відповідають критеріям ЄС для початку переговорів про членство", - йдеться у заяві.

Похваливши зусилля Північної Македонії щодо врегулювання складних двосторонніх питань із сусідніми країнами, депутати Європарламенту також вітають останні реформи судової влади в Албанії.

Парламент підкреслює, що "неприйняття рішення" лідерами ЄС є стратегічною помилкою, яка шкодить авторитету ЄС і надсилає негативне повідомлення іншим можливим країнам-кандидатам.

"Це також може дозволити іншим іноземним суб'єктам - діяльність яких може не відповідати цінностям та інтересам ЄС - тісніше співпрацювати як з Албанією, так і з Північною Македонією", - додають депутати Європарламенту

Депутати Європарламенту закликають країни ЄС прийняте одностайне позитивне рішення на наступній зустрічі.

Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Після цього Північна Македонія вирішила провести дострокові вибори.