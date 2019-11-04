США считают решение ЕС по Балканах исторической ошибкой

Представитель США по вопросам Западных Балкан в понедельник назвал решение Европейского союза не начинать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией "исторической ошибкой", которая посылает плохой сигнал региону.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР, об этом он сказал после переговоров в Белграде с президентом Сербии Вучичом.

Палмер отметил, что США сделают все возможное, чтобы убедить ЕС отменить свое решение до запланированной встречи лидеров в мае в Хорватии.

"Америка хочет, чтобы Западные Балканы имели европейскую перспективу", - сказал Палмер после переговоров с Вучичом.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать любые новые страны в ЕС, пока процедуры расширения блока не будут реформированы. В то же время Нидерланды выступают против кандидатуры Албании.

"Мы считаем, что это историческая ошибка. Это плохой месседж для всего региона", - сказал Палмер.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после отказа ЕС открывать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией регион больше не может полагаться только на своих западных соседей.

Высокопоставленные чиновники ЕС в Брюсселе тоже назвали решение лидеров стран не начинать переговоры с Скопье и Тираной исторической ошибкой.