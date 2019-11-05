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Босния готовится соединить трубопровод с Хорватией, что уменьшит зависимость от газа РФ

Вторник, 5 ноября 2019, 15:28

Началась разработка проекта газопровода "Южное соединение", который соединяет газопроводы Хорватии и Боснии и Герцеговины, заявила компания BH-Gas.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это трубопровод, который бы уменьшил зависимость БиГ от российского газа, поступающего из Сербии.

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"Проект "Южное соединение" является частью трубопровода IAP, который позволит Боснии и Герцеговине покупать природный газ в Азербайджане", - заявила BH-Gas.

Напомним, Болгария также планирует после 2020 года удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

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Хорватия Босния и Герцеговина Энергетика Сербия
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