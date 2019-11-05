Босния готовится соединить трубопровод с Хорватией, что уменьшит зависимость от газа РФ

Началась разработка проекта газопровода "Южное соединение", который соединяет газопроводы Хорватии и Боснии и Герцеговины, заявила компания BH-Gas.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это трубопровод, который бы уменьшил зависимость БиГ от российского газа, поступающего из Сербии.

"Проект "Южное соединение" является частью трубопровода IAP, который позволит Боснии и Герцеговине покупать природный газ в Азербайджане", - заявила BH-Gas.

Напомним, Болгария также планирует после 2020 года удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.