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Глава Європарламенту закликав до переговорів про членство з Балканами

Вівторок, 5 листопада 2019, 15:47

Глава Європейського парламенту закликав до якнайшвидших переговорів про членство у ЄС з Північною Македонією та Албанією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Сассолі сказав під час виступу перед парламентом Північної Македонії у вівторок.

За його словами, ще є надія, що балканські країни зможуть приєднатися до Європейського союзу. Він зазначив, що поділяє "гіркоту і розчарування" з приводу нездатності ЄС почати переговори про вступ з двома країнами після того, як деякі члени ЄС на чолі з Францією заблокували процес минулого місяця.

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Сассолі назвав нинішню ситуацію "історичною бездіяльністю", проте сказав, що "у обох країн ще є надія почати переговори про членство".

Північна Македонія є кандидатом на членство у ЄС з 2005 року. Після 11 позитивних рекомендацій Європейської комісії вона все ще чекає початку переговорів про вступ.

Представник США з питань Західних Балкан в понеділок назвав рішення Європейського союзу не починати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією "історичною помилкою", яка посилає поганий сигнал регіону.

Високопосадовці ЄС в Брюсселі теж назвали рішення лідерів країн не починати переговори зі Скоп’є та Тираною історичною помилкою.

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Європарламент Албанія Північна Македонія
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