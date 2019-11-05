Глава Європарламенту закликав до переговорів про членство з Балканами

Глава Європейського парламенту закликав до якнайшвидших переговорів про членство у ЄС з Північною Македонією та Албанією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Сассолі сказав під час виступу перед парламентом Північної Македонії у вівторок.

За його словами, ще є надія, що балканські країни зможуть приєднатися до Європейського союзу. Він зазначив, що поділяє "гіркоту і розчарування" з приводу нездатності ЄС почати переговори про вступ з двома країнами після того, як деякі члени ЄС на чолі з Францією заблокували процес минулого місяця.

Сассолі назвав нинішню ситуацію "історичною бездіяльністю", проте сказав, що "у обох країн ще є надія почати переговори про членство".

Північна Македонія є кандидатом на членство у ЄС з 2005 року. Після 11 позитивних рекомендацій Європейської комісії вона все ще чекає початку переговорів про вступ.

Представник США з питань Західних Балкан в понеділок назвав рішення Європейського союзу не починати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією "історичною помилкою", яка посилає поганий сигнал регіону.

Високопосадовці ЄС в Брюсселі теж назвали рішення лідерів країн не починати переговори зі Скоп’є та Тираною історичною помилкою.