Глава Европарламента призвал к переговорам о членстве с Балканами

Глава Европейского парламента призвал к скорейшим переговорам о членстве в ЕС по Северной Македонии и Албании.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом Давид Сассоли сказал во время выступления перед парламентом Северной Македонии во вторник.

По его словам, еще есть надежда, что балканские страны смогут присоединиться к Европейскому Союзу. Он отметил, что разделяет "горечь и разочарование" по поводу неспособности ЕС начать переговоры о вступлении с двумя странами после того, как некоторые члены ЕС во главе с Францией заблокировали процесс в прошлом месяце.

Сассоли назвал нынешнюю ситуацию "историческим бездействием", однако сказал, что "у обеих стран еще есть надежда начать переговоры о членстве".

Северная Македония является кандидатом на членство в ЕС с 2005 года. После 11 положительных рекомендаций Европейской комиссии она все еще ждет начала переговоров о вступлении.

Представитель США по вопросам Западных Балкан в понедельник назвал решение Европейского Союза не начинать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией "исторической ошибкой", которая посылает плохой сигнал региону.

Высокопоставленные чиновники ЕС в Брюсселе тоже назвали решение лидеров стран не начинать переговоры с Скопье и Тираной исторической ошибкой.