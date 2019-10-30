Прем’єр Північної Македонії: сподіваюся, нас ніколи не запросять в Євразійський союз

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що його країна не отримувала запрошення у Євразійський економічний союз (ЄАЕС), і висловив сподівання, що цього ніколи не трапиться.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Можливо, навколо уряду існує якась захисна оболонка, тому таке запрошення отримати складно", - пожартував прем'єр-міністр Північної Македонії.

Після цього він серйозно заявив: "Ні, такого запрошення немає, і я сподіваюся, що воно не буде отримано".

Так прем'єр-міністр Північної Македонії відповів на питання журналіста про те, чи не вступить його країна до Євразійського союзу, очолюваного Москвою, після того як ЄС відмовився починати переговори зі Скоп’є про членство у ЄС.

Два тижні тому Північну Македонію та Албанію не запросили до переговорів про членство у ЄС через позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який вимагав спочатку провести реформи в межах блоку, а потім продовжити розширення.

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Тим часом наприкінці минулого тижня президент Сербії Александр Вучич підписав договір про приєднання до Євразійського економічного союзу на чолі з Росією. Частково він мотивував цей крок повільним прогресом переговорів з Брюсселем.

ЄС попередив Сербію, що членство в Євразійському союзі та одночасно в ЄС є неможливим, і Белград повинен буде вибрати.