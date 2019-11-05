Путін поскаржився, що розвал СРСР вдарив по російській мові у Східній Європі

Президент РФ Владімір Путін на засіданні Ради з російської мови поскаржився на згасання російської мови у Східній Європи після розпаду Радянського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Путін не погодився зі словами одного з учасників засідання про те, що закони ринку ведуть до витіснення мов.

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"Навпаки. Ще в радянські часи у всій Східній Європі активно вивчали російську мову, тому що це було доцільно і вигідно в непримітивному сенсі цього слова знати російську мову - головним партнером був Радянський Союз, і від цього знання залежала кар'єра", - сказав президент Росії.

Після розпаду СРСР, за його словами, інтерес до російської мови став згасати, "і це згасання штучно підігрівається, тому що Росію побоюються досі".

Путін зазначив, що сьогодні є спроби "штучно, грубо, часом безцеремонно скоротити простір російської мови в світі, витіснити його на периферію".

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"Війну російській мові оголошують не тільки печерні русофоби, а це ми теж спостерігаємо, це не секрет, різного роду маргінали активно й агресивно працюють, агресивні націоналісти, на жаль, в деяких країнах це стає цілком офіційною державною політикою", - сказав російський президент.

Путін сказав, що на Росії "лежить величезна відповідальність за збереження, розвиток і поширення російської мови і літератури".