В правительстве Великобритании объяснили отказ публиковать отчет о вмешательстве РФ

Британское правительство во вторник вновь отказалось опубликовать отчет о возможном вмешательстве России в выборы в Великобритании, аргументируя это тем, что правительству премьер-министра Бориса Джонсона нужно больше времени для надлежащего изучения документа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Доклад комитета по разведке и безопасности парламента получил разрешение на публикацию от службы безопасности, но не был одобрен со стороны офиса премьер-министра Бориса Джонсона и поэтому не будет опубликован до выборов 12 декабря.

Законодатели из разных партий, в частности консерваторы Джонсона, призвали правительство опубликовать отчет во время дебатов в Палате общин. Но министр иностранных дел Кристофер Пинчер заверил, что нет ничего "необычного" в том, что изучение таких отчетов "требует определенного времени".

"Это не необычно, что время перелома - такое, какое оно есть", - сказал Пинчер, отметив, что Джонсону еще предстоит сделать "одну или несколько вещей в течение последних нескольких недель".

Документ был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Председатель комитета по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что нет законных оснований для отсрочки публикации отчета.