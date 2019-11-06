Апеляційний суд Польщі підтвердив вину учасників нападу на українську ходу

Апеляційний суд у Перемишлі підтвердив рішення суду першої інстанції, який постановив, що всі 20 осіб, котрі напали на українську релігійну ходу 26 червня 2016 року, винуваті у скоєнні злочину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима назвав це рішення дуже важливим, оскільки польським псевдопатріотам не вдалося перекласти вину на українських учасників ходи.

"Добре, що друга інстанція підтвердила наші звинувачення проти осіб, які брали участь у нападі. Не спрацювала їхня система захисту, відповідно до якої вони хотіли зробити провокаторами українців. Суди різних інстанцій це не переконало",- підкреслив Тима.

Він додав, що при ухваленні рішення суддя апеляційного суду був ще категоричнішим у висновках, ніж суддя першої інстанції.

Читайте також Представники українців Польщі не пройшли до нового парламенту

Тима зауважив, що друге поспіль рішення у цій справі є дуже важливим, оскільки раніше у польському суспільстві не було однозначного засудження поведінки молодиків під час релігійної ходи трирічної давнини.

Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції: "Зловмисники образили учасників процесії з огляду на їхню українську національність, публічно зневажили, вживаючи вульгарних слів, а також насильно втрутилися в процесію і перешкоджали людям, які перебували на чолі процесії, не даючи їм можливості продовжувати ходу".

Крім того, п’ятьох осіб було визнано додатково винними у нападі на українця Зенона Куцабу та його сина. Винні отримали покарання від 6 до 14 місяців виправних громадських робіт (30-40 годин на місяць).

Читайте також Дуда порівняв масовий приїзд українців до Польщі з кризою мігрантів у ЄС

Після цього обидві сторони подали апеляцію: постраждалі вважали вирок занадто м'яким, обвинувачені наполягали на своїй невинуватості.

Події, довкола яких тривав судовий процес, сталися 26 червня 2016 року, коли група з кількадесяти осіб намагалася перешкодити і затримати релігійну процесію греко-католиків і православних, які після панахиди за воїнів українських визвольних змагань йшли із собору у Перемишлі на місцевий військовий цвинтар, де спочивають солдати Української Народної Республіки.

Там молилися за січових стрільців Української Галицької Армії, які у 1918-1920 роках під проводом Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського боролися з більшовицькою Росією.