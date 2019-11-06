Апелляционный суд Польши подтвердил вину участников нападения на украинское шествие

Апелляционный суд в Перемышле подтвердил решение суда первой инстанции, который постановил, что все 20 человек, напавших на украинское религиозное шествие 26 июня 2016 года, виноваты в совершении преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Председатель Объединения украинцев в Польше (ОУП) Петр Тима назвал это решение очень важным, поскольку польским псевдопатріотам не удалось переложить вину на украинских участников шествия.

"Хорошо, что вторая инстанция подтвердила наши обвинения против лиц, участвовавших в нападении. Не сработала их система защиты, согласно которой они хотели сделать провокаторами украинцев. Суды разных инстанций это не убедило",- подчеркнул Тима.

Он добавил, что при принятии решения судья апелляционного суда был еще более категоричен в выводах, чем судья первой инстанции.

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Тима заметил, что второе подряд решение в этом деле является очень важным, поскольку ранее в польском обществе не было однозначного осуждения поведения молодых людей во время религиозного шествия трехлетней давности.

Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: "Злоумышленники оскорбили участников процессии учитывая их украинскую национальность, публично пренебрегли, употребляя пошлых слов, а также насильственно вмешались в процессию и препятствовали людям, которые находились во главе процессии, не давая им возможности продолжать хода".

Кроме того, пять человек было дополнительно признано виновными в нападении на украинца Зенона Куцабу и его сына. Виновные получили наказание от 6 до 14 месяцев исправительных общественных работ (30-40 часов в месяц).

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После этого обе стороны подали апелляцию: пострадавшие посчитали приговор слишком мягким, обвиняемые настаивали на своей невиновности.

События, вокруг которых длился судебный процесс, произошедших 26 июня 2016 года, когда группа из нескольких десятков человек пыталась помешать и задержать религиозную процессию греко-католиков и православных, которые после панихиды по воинам украинских освободительных соревнований шли из собора в Перемышле на местное военное кладбище, где покоятся солдаты Украинской Народной Республики.

Там молились за сечевых стрельцов Украинской Галицкой Армии, которые в 1918-1920 годах под руководством Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского боролись с большевистской Россией.