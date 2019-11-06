Росія вимагає закрити офіс ООН у Боснії

Росія закликала закрити офіс верховного представника ООН у Боснії та Герцеговині, стверджуючи, що він діє упереджено.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Рада Безпеки ООН у вівторок одноголосно продовжила мандат миротворців багатонаціональних сил зі стабілізації миру EUFOR у Боснії ще на 12 місяців.

Після цього російський посол в ООН Василь Небензя звернувся до своїх колег з Ради Безпеки із закликом "подвоїти зусилля" щодо закриття офісу верховного представника ООН Валентина Інцко.

Небензя звинуватив австрійського дипломата Інцко в тому, що він використав свій останній звіт до Ради Безпеки, щоб підштовхнути інтеграцію Боснії до євроатлантичних установ.

"Верховний представник повинен поважати свій мандат, і пан Інцко не має повноважень лобіювати євроатлантичну інтеграцію Сараєва", - сказав він.

Деякі аналітики розглядають Боснію як ланку в боротьбі за владу між Вашингтоном та Москвою, а західні держави часто звинувачують Москву у втручанні в регіон, щоб запобігти вступу балканських держав до НАТО.

Небензя також розкритикував нового боснійського главу місії ОБСЄ, стверджуючи, що він організував семінар, присвячений вступу в НАТО.

Як відомо, троє членів багатоетнічної президії Боснії вже рік не можуть домовитися про формування нового уряду. Суперечка в основному обертається навколо позиції президентів щодо НАТО.