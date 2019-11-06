Россия требует закрыть офис ООН в Боснии

Россия призвала закрыть офис верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине, утверждая, что он действует предвзято.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Совет Безопасности ООН во вторник единогласно продлил мандат миротворцев многонациональных сил по стабилизации мира EUFOR в Боснии еще на 12 месяцев.

После этого российский посол в ООН Василий Небензя обратился к своим коллегам из Совета Безопасности с призывом "удвоить усилия" по закрытию офиса верховного представителя ООН Валентина Инцко.

Небензя обвинил австрийского дипломата Инцко в том, что он использовал свой последний отчет в Совет Безопасности, чтобы подтолкнуть интеграцию Боснии в евроатлантические учреждения.

"Верховный представитель должен уважать свой мандат, и у господина Инцко нет полномочий лоббировать евроатлантическую интеграцию Сараева", - сказал он.

Некоторые аналитики рассматривают Боснию как звено в борьбе за власть между Вашингтоном и Москвой, а западные государства часто обвиняют Москву во вмешательстве в регионе, чтобы предотвратить вступление балканских государств в НАТО.

Небензя также раскритиковал нового боснийского главу миссии ОБСЕ, утверждая, что он организовал семинар, посвященный вступлению в НАТО.

Как известно, трое членов многоэтнического президиума Боснии уже год не могут договориться о формировании нового правительства. Спор в основном вращается вокруг позиции президентов по НАТО.