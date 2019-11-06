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Британський міністр подав у відставку через скандал із його колишнім помічником

Середа, 6 листопада 2019, 15:11

Британський міністр у справах Уельсу Алан Кернс оголосив про відставку через скандал про зґвалтування, в якому замішаний його колишній помічник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кернс підтримав кандидатуру свого колишнього помічника Росса Інгленда на виборах до парламенту Уельсу, хоча знав про його роль в розгляді гучної справи про зґвалтування жінки, яка раніше була співробітницею апарату Консервативної партії.

Інгленд на суді свідчив проти потерпілої і на користь свого друга Джеймса Хакетта, в результаті чого справа розвалилася. Однак, справа була розглянута повторно і Хакетта засудили за зґвалтування.

Кернс спершу заявив, що нічого не знав про кримінальну справу проти Інгленда. Однак, журналісти оприлюднили електронного листа, в якому Кернс був проінформований про цю справу за чотири місяці до виборів.

"Це дуже чутлива тема, так що на тлі її триваючого обговорення я прийняв рішення подати прохання про відставку з поста міністра у справах Уельсу", - йдеться в заяві Кернса.

Раніше він заявляв про плани виставляти свою кандидатуру на дострокових виборах до парламенту 12 грудня, але наразі невідомо, чи підтримають тепер консерватори його висунення.

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