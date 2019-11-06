Британский министр подал в отставку из-за скандала с его бывшим помощником

Британский министр по делам Уэльса Алан Кернс объявил об отставке из-за скандала об изнасилование, в котором замешан его бывший помощник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Кэрнс поддержал кандидатуру своего бывшего помощника Росса Ингленда на выборах в парламент Уэльса, хотя знал о его роли в рассмотрении громкого дела об изнасиловании женщины, ранее являвшейся сотрудницей аппарата Консервативной партии.

Ингленд на суде свидетельствовал против потерпевшей и в пользу своего друга Джеймса Хакетта, в результате чего дело развалилось. Однако, дело было рассмотрено повторно и Хакетта осудили за иснасилование.

Кернс сперва заявил, что ничего не знал об уголовном деле против Ингленда. Однако, журналисты обнародовали электронное письмо, в котором Кернс был проинформирован об этом деле за четыре месяца до выборов.

"Это очень чувствительная тема, так что в свете ее продолжающегося обсуждения я принял решение подать прошение об отставке с поста министра по делам Уэльса", - говорится в заявлении Кернса.

Ранее он заявлял о планах выставлять свою кандидатуру на досрочных выборах в парламент, но теперь неизвестно, поддержат ли консерваторы его выдвижение.