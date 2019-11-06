Лідерка Естонії розчарована, що всю освіту не перевели на естонську мову
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловила розчарування тим, що нинішня урядова коаліція досі не перевела всю систему освіти на естонську мову.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал LSM.
"Насправді я три роки закликаю наших політиків діяти. Я трохи розчарована, що ця коаліція, яка, мабуть, найбільш націоналістична, якщо можна так сказати, чи найпатріотичніша з тих, що коли-небудь існували, не перевела систему освіти повністю на естонську мову. Те ж саме стосується дитячих садків. Тоді ця проблема зникне", - заявила Кальюлайд.
Вона також вважає нормальним стурбованість Естонії з приводу мови.
"Нормально, коли маленькі країни стурбовані розвитком своєї мови. Чи будуть люди вивчати цю мову, навіть якщо вони тут живуть? Якщо навчання в школах ведеться тільки на вашій мові, яка є єдиною офіційною в державі, і це як ваша, так і наша країна, то такі побоювання не виникнуть. Якщо ви подивитеся на це з точки зору прав людини, то ми, як розвинена європейська країна, повинні надати всім людям, які тут живуть, рівні можливості для інтеграції в наше суспільство", - додала президент.
"Тому ми зобов'язані забезпечити кожну дитину, початківця навчання в Естонії, можливістю навчатися естонською. Якщо ми зможемо поважати права всіх людей, які законно перебралися в Естонію, це також зменшить нашу стурбованість тим, що станеться з естонською мовою і культурою. Цього буде достатньо. Ми це знаємо", - додала голова держави.