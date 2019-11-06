Лидер Эстонии разочарована, что все образование не переведено на эстонский язык
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила разочарование тем, что нынешняя правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования на эстонский язык.
Об этом пишет LSM.lv.
"На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет", - заявила Керсти Кальюлайд.
Она также считает нормальным обеспокоенность Эстонии по поводу языка.
"Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка. Будут ли люди изучать этот язык, даже если они здесь живут? Если обучение в школах ведется только на вашем языке, который является единственным официальным в государстве, и это как ваша, так и наша страна, то такие опасения не возникнут. Если вы посмотрите на это с точки зрения прав человека, то мы, как развитая европейская страна, должны предоставить всем людям, которые здесь живут, равные возможности для интеграции в наше общество", - добавила президент.
"Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском. Если мы сможем уважать права всех людей, которые законно перебрались в Эстонию, это также уменьшит нашу обеспокоенность тем, что произойдет с эстонским языком и культурой. Этого будет достаточно. Мы это знаем", - заключила глава государства.