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Некваліфіковані кадри прибувають до Естонії здебільшого з Донбасу - посол України

Вівторок, 5 листопада 2019, 16:14

В Естонії працює багато кваліфікованих кадрів з України, насамперед ІТ-фахівці, працівники медичних та будівельних спеціальностей, а також є частина некваліфікованих робітників, які прибувають здебільшого з Донбасу.

Про це заявила посол України в Естонії Мар'яна Беца, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"В Естонії завжди було багато українців, історично, ще з радянських часів. Тут активна діаспора, яка дуже допомагає посольству просувати імідж України. А заробітчани діляться на дві категорії. Це кваліфіковані працівники, яких запрошують до естонських фірм: перш за все, ІТ-фахівці, працівники медичних спеціальностей, будівельний бізнес. І є некваліфіковані працівники, які приїжджають здебільшого з Донбасу, і на сезонні роботи. Їх побільшало останнім часом", - сказала Беца.

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Офіційної статистики щодо загальної кількості українських заробітчан в Естонії немає, каже вона.

Водночас Беца зазначає, що на консульському обліку в посольстві України стоять 5 тисяч осіб, а загалом, за різними джерелами, на території Естонії перебуває близько 30 тис. українців.

"Звичайно, не всі вони є заробітчанами: хтось студент, хтось - викладач, хтось одружений і живе тут з сім'єю", - додала дипломат.

Нагадаємо, в Естонії доручили перевірити всіх українців, які працюють за договорами оренди.

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