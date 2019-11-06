Lufthansa скасує 1300 рейсів через страйк

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасує 7 і 8 листопада загалом 1300 рейсів у зв'язку з майбутнім 48-годинним страйком бортперсоналу.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на Deutsche Welle.

Від цього заходу постраждають приблизно 180 тисяч пасажирів. Раніше цього ж дня суд з трудових спорів у Франкфурті-на-Майні визнав законним страйк бортпровідників, відхиливши позов авіакомпанії, яка вимагала судової заборони проведення страйку.

У Lufthansa заявили, що "з жалем приймають" судове рішення і мають намір його оскаржити.

Німецька профспілка Ufo у понеділок, 4 листопада, закликала усі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку 7 та 8 листопада. Метою профспілки є підвищення зарплат та покращення умов праці співробітників.

Очікується, що страйк вплине на всі рейси Lufthansa, виліт яких запланований з німецьких аеропортів.

На 8 листопада також готується демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa поруч з аеропортом Франкфурта-на-Майні.

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.