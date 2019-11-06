Lufthansa отменит 1300 рейсов из-за забастовки

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 7 и 8 ноября в общем 1300 рейсов в связи с предстоящей 48-часовой забастовкой бортперсонала.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Deutsche Welle.

От этого мероприятия пострадают примерно 180 000 пассажиров. Ранее в этот же день суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне признал законной забастовку бортпроводников, отклонив иск авиакомпании, которая требовала судебного запрета на проведение забастовки.

В Lufthansa заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение и намерены его обжаловать.

Немецкий профсоюз Ufo в понедельник, 4 ноября, призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке 7 и 8 ноября. Целью профсоюза является повышение зарплат и улучшение условий труда сотрудников.

Ожидается, что забастовка повлияет на все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов.

На 8 ноября также готовится демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правления этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.