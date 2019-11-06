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У Нідерландах підстрелили вже другого адвоката у справах про наркотики

Середа, 6 листопада 2019, 17:29

6 листопада невідомі нападники завдали вогнепальних поранень та серйозних травм нідерландському адвокату просто біля кордону з Німеччиною. Вже вдруге за два місяці адвокат з Нідерландів став об'єктом атаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нідерландській владі було відомо про погрози, висунуті на адресу адвоката, названого Філіппе Шолем, йдеться у повідомленні з посиланням на Нідерландську колегію адвокатів.

Шоля прооперували після вистрілу в ногу, і він не перебуває в небезпечному для життя стані.

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У вересні нідерландського адвоката Дерка Вірсума застрелили перед його будинком в Амстердамі. Він брав участь в гучній судовій справі щодо банди наркоторговців.

Адвокат Шоль, на якого напали в середу, нещодавно брав участь у кількох справах, пов'язаних з наркотиками, повідомляє ANP.

Насильство зі зброєю залишається рідкісним у Нідерландах, а вбивство Вірсума було безпрецедентним. Водночас Амстердам переживає зростання кількості злочинів, пов'язаних з наркотиками.

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