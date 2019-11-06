В Нидерландах подстрелили уже второго адвоката по делам о наркотиках

6 ноября неизвестные нападавшие нанесли огнестрельные ранения и серьезные травмы нидерландскому адвокату прямо у границы с Германией. Уже второй раз за два месяца адвокат из Нидерландов стал объектом атаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нидерландским властям было известно об угрозах, выдвинутых в адрес адвоката, названного Филиппе Шолем, говорится в сообщении со ссылкой на Нидерландской коллегию адвокатов.

Шоля прооперировали после выстрела в ногу, и он не находится в опасном для жизни состоянии.

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В сентябре нидерландского адвоката Дерка Вирсума застрелили перед его домом в Амстердаме. Он принимал участие в нашумевшей судебном деле по бандах наркоторговцев.

Адвокат Шолль, на которого напали в среду, недавно участвовал в нескольких делах, связанных с наркотиками, сообщает ANP.

Насилие с оружием остается редким в Нидерландах, а убийство Вирсума было беспрецедентным. В то же время Амстердам переживает рост количества преступлений, связанных с наркотиками.