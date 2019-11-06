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Дочка президента Чехії хоче, щоб батько передумав щодо одностатевих шлюбів

Середа, 6 листопада 2019, 17:48

Катержина Земанова хотіла б змінити думку свого батька, президента Чехії Мілоша Земана, про шлюби гомосексуальних пар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Президент виступає проти законодавства, яке б дозволило гомосексуалів одружуватися в Чехії. Раніше він заявив, що готовий накласти вето на такий закон.

"Я не представляю свого батька чи будь-яку політичну партію і не маю публічної посади. Але я буду підтримувати гомосексуалів і допомагати їм там, де вони цього потребують", - сказала вона.

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Земанова повідомила, що хотіла б, щоб її друзі Томаш і Родрідж організували належне весілля в Чехії, а не обмежувались зареєстрованим партнерством.

Земанова додала, що вона вже обговорювала цю тему з президентом. "Він поважає мою думку", - сказала вона та додала, що батько вважає орієнтацію дуже приватною справою. 

"Нічого не втрачено. Я спробую змінити його думку і обговорити з ним це питання", - додала дочка президента.

Президент Земан раніше заявив, що поважає сексуальну орієнтацію гомосексуалістів і нічого не має проти них. Однак гомосексуальні пари у Чехії не можуть виховувати дітей. 

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Чехія Земан
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