Дочь президента Чехии хочет, чтобы отец передумал относительно однополых браков

Катержина Земанова хотела бы изменить мнение своего отца, президента Чехии Милоша Земана, о браках гомосексуальных пар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Президент выступает против законодательства, которое бы позволило гомосексуалам жениться в Чехии. Ранее он заявил, что готов наложить вето на такой закон.

"Я не представляю своего отца или любую политическую партию и не имею публичной должности. Но я буду поддерживать гомосексуалов и буду помогать им там, где они в этом нуждаются", - сказала она.

Земанова сообщила, что хотела бы, чтобы ее друзья Томаш и Родридж организовали надлежащую свадьбу в Чехии, а не ограничивались зарегистрированным партнерством.

Земанова добавила, что она уже обсуждала эту тему с президентом. "Он уважает мое мнение", - сказала она и отметила, что отец считает ориентацию очень частным делом.

"Ничего не потеряно. Я попробую изменить его мнение и обсудить с ним этот вопрос", - добавила дочь президента.

Президент Земан ранее заявил, что уважает сексуальную ориентацию гомосексуалистов и ничего не имеет против них. Однако гомосексуальные пары в Чехии не могут воспитывать детей.