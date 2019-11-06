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57 осіб потерпіли через ймовірний витік хімікатів у Британії

Середа, 6 листопада 2019, 20:46

П'ятдесят сім людей потрапили в лікарні з утрудненим диханням після підозри на витік хімікатів в графстві Кент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Понад 40 пожежників прибули до комерційного майданчика поблизу Мейдстоуна.

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На місці є три машини швидкої допомоги, п’ять пожежних машин, співробітники відділу небезпечних матеріалів та спеціалізований хімічний підрозділ.

Пожежна служба сказала, що ніхто не перебуває у важкому стані, а деяких пацієнтів відпустили додому.

Наразі невідомо, через яку саме речовину потерпіли люди.

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