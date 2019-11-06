57 осіб потерпіли через ймовірний витік хімікатів у Британії
Середа, 6 листопада 2019, 20:46
П'ятдесят сім людей потрапили в лікарні з утрудненим диханням після підозри на витік хімікатів в графстві Кент.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Понад 40 пожежників прибули до комерційного майданчика поблизу Мейдстоуна.
На місці є три машини швидкої допомоги, п’ять пожежних машин, співробітники відділу небезпечних матеріалів та спеціалізований хімічний підрозділ.
Пожежна служба сказала, що ніхто не перебуває у важкому стані, а деяких пацієнтів відпустили додому.
Наразі невідомо, через яку саме речовину потерпіли люди.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua