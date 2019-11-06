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57 человек пострадали из-за вероятной утечки химикатов в Британии

Среда, 6 ноября 2019, 20:46

Пятьдесят семь человек попали в больницы с затрудненным дыханием после подозрения на утечку химикатов в графстве Кент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Более 40 пожарных прибыли к коммерческой площадке вблизи Мейдстоуна.

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На месте есть три машины скорой помощи, пять пожарных машин, сотрудники отдела опасных материалов и специализированное химическое подразделение.

Пожарная служба сказала, что никто не находится в тяжелом состоянии, а некоторых пациентов отпустили домой.

Пока неизвестно, из-за какого именно вещества пострадали люди.

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