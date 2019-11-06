57 человек пострадали из-за вероятной утечки химикатов в Британии
Среда, 6 ноября 2019, 20:46
Пятьдесят семь человек попали в больницы с затрудненным дыханием после подозрения на утечку химикатов в графстве Кент.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Более 40 пожарных прибыли к коммерческой площадке вблизи Мейдстоуна.
На месте есть три машины скорой помощи, пять пожарных машин, сотрудники отдела опасных материалов и специализированное химическое подразделение.
Пожарная служба сказала, что никто не находится в тяжелом состоянии, а некоторых пациентов отпустили домой.
Пока неизвестно, из-за какого именно вещества пострадали люди.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua