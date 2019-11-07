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Кулеба: рішення ЄС щодо Балкан суперечить його стратегічним інтересам

Четвер, 7 листопада 2019, 13:53

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що рішення ЄС не розпочинати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією суперечить стратегічним інтересам блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у інтерв'ю брюссельському виданню Euractiv.

"Це дуже прикра помилка, яка, ми сподіваємося, буде виправлена", - відзначив Кулеба.

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"Я впевнений, сповільнення розширення ЄС суперечить його стратегічним інтересам, особливо в контексті глобальної боротьби за владу, коли Євросоюз повинен мобілізувати якомога більше ресурсів, щоб підвищити ставки в глобальній боротьбі між США, Китаєм, Індією та іншими гравцями", - підкреслив віцепрем'єр.

За його словами, Балкани, Україна, Молдова і Грузія є природними частинами стратегії ЄС відігравати значну роль у світі. "І я не розумію, чому нас повинні розглядати інакше", - додав він.

Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Високопосадовці ЄС в Брюсселі назвали рішення лідерів країн не починати переговори зі Скоп’є та Тираною історичною помилкою.

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Кулеба Албанія Північна Македонія
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