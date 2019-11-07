Кулеба: решение ЕС по Балканам противоречит его стратегическим интересам

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что решение ЕС не начинать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией идет вразрез со стратегическими интересами блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью брюссельскому изданию Euractiv.

"Это очень досадная ошибка, которая, мы надеемся, будет исправлена", - отметил Кулеба.

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"Я уверен, что замедление расширения ЕС противоречит его стратегическим интересам, особенно в контексте глобальной борьбы за власть, когда Европейский Союз должен мобилизовать как можно больше ресурсов, чтобы повысить ставки в глобальной борьбе между США, Китаем, Индией и другими игроками", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, Балканы, Украина, Молдова и Грузия – естественные составляющие стратегии ЕС играть значительную роль в мире. "И я не понимаю, почему нас должны рассматривать иначе", - добавил он.

Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Высокопоставленные чиновники ЕС в Брюсселе назвали решение лидеров стран не начинать переговоры со Скопье и Тираной исторической ошибкой.