Брюссель обмежить швидкість руху транспорту до 30 км/год з 2021 року

Нова міністр з питань мобільності Брюсселя Ельке Ван ден Брандт заявила, що з 2021 року Брюссель стане зоною, де автомобілі зможуть їздити із максимальною швидкістю 30 км/год.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Le Soir.

З 1 січня 2021 року обмеження швидкості буде встановлено у всьому Брюссельському регіоні, за винятком визначених доріг, де застосовуватиметься обмеження швидкості у 50 км/год.

Поліція також буде більше контролювати зазначену зону. Зокрема, будуть модернізовані радари швидкості і їхня кількість збільшиться. Також удвоє планують розширити кількість персоналу, який опрацьовує штрафи.

Таким чином міністр прагне побороти велику кількість аварій на вулицях бельгійської столиці.

Нагадаємо, із такою ініціативою деякі члени уряду Брюссельського столичного регіону виступили ще два роки тому. Тоді було проведене дослідження, яке показало, що чітке дотримання швидкості до 30 км/год зробить рух у бельгійській столиці більш збалансованим.