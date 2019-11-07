Брюссель ограничит скорость движения транспорта до 30 км/ч с 2021 года

Новый министр по вопросам мобильности Брюсселя Эльке Ван ден Брандт заявила, что с 2021 Брюссель станет зоной, где автомобили смогут ездить с максимальной скоростью 30 км/ч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Le Soir.

С 1 января 2021 года ограничение скорости будет введено во всем Брюссельском регионе, за исключением определенных дорог, где будет применяться ограничение скорости в 50 км / ч.

Полиция также будет больше контролировать указанную зону. В частности, будут модернизированы радары скорости и их количество увеличится. Также вдвое планируют расширить количество персонала, обрабатывающего штрафы.

Таким образом министр хочет побороть большое количество аварий на улицах бельгийской столицы.

Напомним, с такой инициативой некоторые члены правительства Брюссельского столичного региона выступили еще два года назад. Тогда было проведено исследование, которое показало, что четкое соблюдение скорости до 30 км/ч сделает движение в бельгийской столице более сбалансированным.