Німеччина хоче зобов'язати імамів підтвердити знання німецької мови

Кабінет міністрів Німеччини вніс на розгляд законопроєкт, який вимагає від духовенства країн, що не входять в ЄС, підтвердити їх знання німецької мови задля проживання в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Хоча закон буде стосуватися священнослужителів усіх релігій, в коаліційному договорі, затвердженому урядом Німеччини, конкретно згадуються проповідники-мусульмани.

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"Ми очікуємо, що іноземні імами зможуть говорити по-німецьки", - заявив у середу представник МВС Німеччини.

Законопроєкт пропонує змінити поточні правила проживання і трудових відносин, вимагаючи від іноземних священнослужителів протягом року після прибуття в Німеччину довести, що вони досить добре розуміють німецьку, аби обговорити ключові теми, такі як сім'я, покупки, робота і їх безпосереднє оточення.

До цього достатньо було базового розуміння німецької мови.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заявив, що знання німецької мови є "необхідними для успішної інтеграції".