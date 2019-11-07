Германия хочет обязать имамов подтвердить знание немецкого языка
Кабинет министров Германии внес на рассмотрение законопроект, который требует от духовенства стран, не входящих в ЕС, подтвердить их знания немецкого языка для проживания в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Хотя закон будет касаться священнослужителей всех религий, в коалиционном договоре, утвержденном правительством Германии, конкретно упоминаются проповедники-мусульмане.
"Мы ожидаем, что иностранные имамы смогут говорить по-немецки", - заявил в среду представитель МВД Германии.
Законопроект предлагает изменить текущие правила проживания и трудовых отношений, требуя от иностранных священнослужителей в течение года после прибытия в Германию доказать, что они достаточно хорошо понимают немецкий, чтобы обсудить ключевые темы, такие как семья, покупки, работа и их непосредственное окружение.
До этого достаточно было базового понимания немецкого языка.
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что знание немецкого языка "необходимо для успешной интеграции".