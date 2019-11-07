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Поліція Британії ідентифікувала усіх 39 загиблих, знайдених у вантажівці

Четвер, 7 листопада 2019, 16:13

Поліція Великої Британії офіційно завершила ідентифікацію всіх 39 осіб, знайдених минулого місяця мертвими у вантажівці у південно-східній Англії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, поліція також сповістила про це родини загиблих.

Британська влада співпрацює з поліцією В'єтнаму та в'єтнамськими слідчими щодо виявлених 23 жовтня тіл в індустріальному парку в місті Грейс. Раніше вважалося, що більшість загиблих були громадянами Китаю, проте згодом британська поліція заявила, що вони є громадянами В’єтнаму.

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Помічник старшого констебля Тім Сміт заявив, що ідентифікація загиблих є "важливим кроком у розслідуванні і дозволяє працювати з нашими колегами з в'єтнамської поліції для підтримки сімей цих жертв".

"Абсолютно правильно, що ми даємо можливість членам родини дізнатися новини, які підтверджують смерть їхніх близьких, перед тим, як публікувати будь-яку додаткову інформацію", - додав він.

Раніше у В'єтнамі було порушено кримінальну справу за підозрою в торгівлі людьми.

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