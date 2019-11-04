Греція: поліція знайшла 41 нелегала у вантажівці, всі живі
Грецька поліція у понеділок виявила 41 нелегального мігранта у вантажівці-рефрижераторі на шосе на півночі країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Kathimerini.
Водій вантажівки був змушений зупинитися на вимогу поліції на трасі біля міста Ксанті по дорозі в Салоніки. Після огляду вантажівки всередині знайшли нелегалів.
За попередніми даними, ними виявилися афганці, проте процес ідентифікації осіб триває.
Рефрижератор не був увімкнений, тому ніхто з людей не постраждав.
Водія-грузина заарештували за звинуваченням в торгівлі людьми, його доправили до відділка поліції для допиту. Туди ж для встановлення осіб доставили і мігрантів.
Повідомлення про виявлення нелегальних мігрантів у вантажівках в різних країнах Європи почали з’являтись частіше після того, як наприкінці жовтня в Британії у вантажівці знайшли тіла 39 мігрантів.