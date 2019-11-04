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Греція: поліція знайшла 41 нелегала у вантажівці, всі живі

Понеділок, 4 листопада 2019, 15:10

Грецька поліція у понеділок виявила 41 нелегального мігранта у вантажівці-рефрижераторі на шосе на півночі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Kathimerini.

Водій вантажівки був змушений зупинитися на вимогу поліції на трасі біля міста Ксанті по дорозі в Салоніки. Після огляду вантажівки всередині знайшли нелегалів.

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За попередніми даними, ними виявилися афганці, проте процес ідентифікації осіб триває.

Рефрижератор не був увімкнений, тому ніхто з людей не постраждав.

Водія-грузина заарештували за звинуваченням в торгівлі людьми, його доправили до відділка поліції для допиту. Туди ж для встановлення осіб доставили і мігрантів.

Повідомлення про виявлення нелегальних мігрантів у вантажівках в різних країнах Європи почали з’являтись частіше після того, як наприкінці жовтня в Британії у вантажівці знайшли тіла 39 мігрантів.

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