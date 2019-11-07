Полиция Британии идентифицировала всех 39 погибших, найденных в грузовике

Полиция Великобритании официально завершила идентификацию всех 39 человек, найденных в прошлом месяце мертвыми в грузовике в юго-восточной Англии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, полиция также сообщила об этом семьи погибших.

Британские власти сотрудничают с полицией Вьетнама и вьетнамскими следователями по выявленным 23 октября телам в индустриальном парке в городе Грейс. Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая, однако впоследствии британская полиция заявила, что они являются гражданами Вьетнама.

Помощник старшего констебля Тим Смит заявил, что идентификация погибших является "важным шагом в расследовании и позволяет работать с нашими коллегами из вьетнамской полиции для поддержки семей этих жертв".

"Совершенно верно, что мы даем возможность членам семей узнать новости, подтверждающие смерть их близких, перед тем, как публиковать любую дополнительную информацию", - добавил он.

Ранее во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.