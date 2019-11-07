Естонія: на будівельних об'єктах виявили нелегальних робітників з України

6 листопада поліція і інспекція праці Естонії провели рейд на об'єктах з будівництва нових будівель Хаапсалуської і Таебласької основних шкіл і виявили на обох об'єктах нелегальних іноземних робітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

В ході рейду чиновники перевірили, чи на законних підставах перебувають і працюють в Естонії іноземні робітники. На будівництві Хаапсалуської основної школи, де генеральним підрядником є ​​Nordlin Ehitus OÜ, було виявлено чотири порушення. Всі четверо порушників працювали на одну з фірм-судпідрядників, назва якої не оприлюднюється, оскільки слідство тільки почалося.

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Один порушник, чоловік без громадянства, який мешкає в Латвії, працював на будівництві вже кілька тижнів. Стосовно нього порушили справу про проступок, за яким послідував штраф. Також на об'єкті працювали троє громадян України, які приступили до виконання обов'язків в день перевірки. Їм винесли попередження.

Нагадаємо, в Естонії пакет законодавчих поправок для боротьби з нечесними підприємствами, які експлуатують робітників з третіх країн, може набути чинності 15 грудня 2019 року.