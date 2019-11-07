Эстония: на строительных объектах обнаружили нелегальных рабочих из Украины

6 ноября полиция и инспекция труда Эстонии провели рейд на объектах по строительству новых зданий Хаапсалуской и Таеблаской основных школ и обнаружили на обоих объектах нелегальных иностранных рабочих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В ходе рейда чиновники проверили, на законных ли основаниях и работают в Эстонии иностранные рабочие. На строительстве Хаапсалуской основной школы, где генеральным подрядчиком является Nordlin Ehitus OÜ, были обнаружены четыре нарушения. Все четверо нарушителей работали на одну из фирм-судподрядчиков, название которой не обнародуется, поскольку следствие только началось.

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Один нарушитель, мужчина без гражданства, проживающий в Латвии, работал на строительстве уже несколько недель. В отношении него возбудили дело о проступке, за которым последовал штраф. Также на объекте работали трое граждан Украины, которые приступили к исполнению обязанностей в день проверки. Им вынесли предупреждение.

Напомним, в Эстонии пакет законодательных поправок для борьбы с нечестными предприятиями, эксплуатирующими рабочих из третьих стран, может вступить в силу 15 декабря 2019 года.