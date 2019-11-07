В Латвии хотят отменить выходной 1 мая

Сейм Латвии дал ход рассмотрению законопроекта об отмене выходного дня 1 мая - вместо него выходной хотят назначить на День Лачплесиса, когда в Латвии отмечают память героев, погибших за освобождение страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В четверг Сейм Латвии передал на рассмотрение комиссии по правам человека и общественным делам предложение поправок к закону о праздничных и памятных днях.

Он предусматривает, что День Лачплесиса 11 ноября станет выходным, а выходной 1 мая будет отменен. За это решение проголосовали 43 депутата, против было 23, пять депутатов воздержались.

В парламентской коалиции нет единодушия относительно этого предложения - почти все депутаты партии KPV LV вместе с "Согласием" проголосовали против передачи поправок комиссии, а представители "Нового единства" воздержались.

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Объединение "Все для Латвии" - "Тевземей ун Бривибай" / ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которое выступило с предложением, заявило, что значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем ​​памяти не только для кавалеров ордена Лачплесиса и всех пострадавших в войне, но и для борцов за свободу Латвии.

В объяснении к инициативе говорится, что 11 ноября проводится много мероприятий, официальных и волонтерских, поэтому нужно дать людям возможность принять в них участие.

1 мая, день труда и день созыва Конституционного собрания Латвии, предлагают внести в список памятных дней, но от статуса выходного отказаться.