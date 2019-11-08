Выборы президента Румынии: Йоханнис идет к переизбранию

В Румынии в воскресенье состоится первый тур президентских выборов, на которых, как ожидается, победу одержит действующий президент Клаус Йоханнис.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, последние опросы отдают Йоханнису также победу во втором туре, независимо от того, кто будет его оппонентом.

По словам обозревателей, при поддержке правительства меньшинства либерального премьер-министра Людовика Орбана, союзника, который в понедельник получил вотум доверия в парламенте, Йоханнис сможет назначить главных прокуроров, чтобы решительно бороться с повсеместной коррупцией.

Его переизбрание может также повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

"Ни для кого не новость, что я хочу справедливого правосудия и эффективной борьбы с коррупцией", - сказал Йоханнис в начале этого месяца.

В течение своего первого срока Йоханнис пытался ограничить судебную реформу правящих социал-демократов, которая, по словам Брюсселя и Вашингтона, угрожала верховенству права и вызвала крупнейшие протесты в стране за последние три десятилетия.