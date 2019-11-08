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Польський регулятор наклав рекордний штраф на партнера "Північного потоку-2"

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Польський регулятор наклав рекордний штраф на партнера "Північного потоку-2"

П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:41

Польський антимонопольний регулятор UOKIK оштрафував партнера російського "Газпрому", компанію Engie Energy, на 172 млн злотих (40 млн євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.

Зараз регулятор аналізує, чи порушили "Газпром" і фінансові партнери "Північного потоку-2" законодавство про конкуренцію. Наразі UOKIK вирішив покарати зареєстровану у Швейцарії компанію Engie Energy, яка є "дочкою" французької Engie. Причина — відмова від співпраці з розслідуванням UOKIK . 

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"Ми попросили у компанії документи та дані щодо контрактів, укладених з "Газпромом". Компанія наполегливо безпідставно відмовлялася надавати нам запитувані документи та матеріали", - заявив у п’ятницю глава UOKIK Марек Нехцял.

За його словами, це спричинило значну затримку у діяльності регулятора із вивчення фінансування будівництва "Північного потоку-2". Тому UOKIK наклав на компанію штраф у 172 млн злотих, який є найбільшим в історії регулятора. 

"Ми не знаємо, що на документах Engie. Імовірно, тому вони не хочуть їх відправляти", - додав Нехцял, зауваживши, що провадження щодо "Північного потоку-2" триває.

Engie Energy є однією з компаній, відповідальних за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про останні події довкола "Північного потоку-2" читайте у статті: "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".

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Північний потік-2 Польща
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