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Польский регулятор наложил рекордный штраф на партнера "Северного потока-2"

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Польский регулятор наложил рекордный штраф на партнера "Северного потока-2"

Пятница, 8 ноября 2019, 12:41

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал партнера российского "Газпрома", компанию Engie Energy, на 172 млн злотых (40 млн евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.

Сейчас регулятор анализирует, нарушили ли "Газпром" и финансовые партнеры "Северного потока-2" законодательство о конкуренции. Сейчас UOKIK решил наказать зарегистрированную в Швейцарии компанию Engie Energy, которая является "дочкой" французской Engie. Причина - отказ от сотрудничества с расследованием UOKIK.

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"Мы попросили у компании документы и данные по контрактам, заключенным с "Газпромом". Компания настойчиво безосновательно отказывалась предоставлять нам запрашиваемые документы и материалы", - заявил в пятницу глава UOKIK Марек Нехцял.

По его словам, это вызвало значительную задержку в деятельности регулятора по изучению финансирования строительства "Северного потока-2". Поэтому UOKIK наложил на компанию штраф в 172 млн злотых, который является крупнейшим в истории регулятора.

"Мы не знаем, что на документах Engie. Вероятно, поэтому они не хотят их отправлять", - добавил Нехцял, отметив, что производство по "Северному потоку-2" продолжается.

Engie Energy является одной из компаний, ответственных за строительство газопровода "Северный поток-2".

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Северный поток-2 Польша
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