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У Німеччині в результаті вибуху на шахті заблоковані 35 гірників

П'ятниця, 8 листопада 2019, 13:03

Близько 35 людей опинилися в пастці на глибині 700 метрів під землею після вибуху на шахті в Тойсхенталі в східній Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Шахтарі перебувають в зоні безпеки під землею і забезпечуються киснем. За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали дві людини.

На місці інциденту в даний час працює велика кількість пожежних і екстрених служб.

На шахті працює до 100 осіб. Шахта була відновлена протягом останніх 15 років після припинення робіт в 1982 році.

Як відомо, Німеччина цього року вже оголосила про відмову від вугілля до 2038 року, але зіткнулася з місцевим опором з боку шахтарських регіонів.

Німецький уряд також планує виділити до 2030 року не менше 100 мільярдів євро на охорону довкілля.

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