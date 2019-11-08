В Германии в результате взрыва на шахте заблокированы 35 горняков

Около 35 человек оказались в ловушке на глубине 700 метров под землей после взрыва на шахте в Тойсхентале в восточной Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Шахтеры находятся в зоне безопасности под землей и снабжаются кислородом. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека.

На месте инцидента в настоящее время работает большое количество пожарных и экстренных служб.

На шахте работает до 100 человек. Шахта была восстановлена ​​в течение последних 15 лет после прекращения работ в 1982 году.

Как известно, Германия в этом году уже объявила об отказе от угля до 2038 года, но столкнулась с сопротивлением со стороны шахтерских регионов.

Немецкое правительство также планирует выделить до 2030 года не менее 100 млрд евро на охрану окружающей среды.